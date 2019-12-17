Рада прийняла оновлену редакцію закону про визнання Пласту після вето Зеленського

Верховна Рада запровадила фінансування Національної скаутської організації України "Пласт" і визнала Пластовий (скаутський) рух одним із основних напрямків позашкільної освіти.

За відповідний законопроєкт №0976 із пропозиціями президента Володимира Зеленського за основу і в цілому проголосували 316 депутатів при мінімально необхідних 226, передають "Українські Новини", зазначає LB.ua.

Згідно з документом, Пластовий напрямок визнається одним з основних у позашкільній освіті.

Забороняється втручання органів державної влади і місцевого самоврядування, їх службових і посадових осіб у діяльність скаутських громадських об'єднань, крім випадків, передбачених Конституцією і законами. Також передбачена матеріальна, фінансова, інформаційна, консультаційна підтримка діяльності пластових, скаутських громадських об'єднань органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Під час затвердження державного і місцевих бюджетів можуть передбачатися витрати на підтримку програм, проєктів, спрямованих на досягнення пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми.

Крім того, забороняється зміна цільового призначення об'єктів інфраструктури, наданих місцевими органами держвлади в користування пластовим, скаутським організаціям, без згоди Міністерства культури, молоді і спорту, якщо така зміна припинить використання зазначених об'єктів для неформальної й інформальної освіти дітей і молоді.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла за основу депутатський законопроект №2133 про захист прав боржників при здійсненні колекторської діяльності, який пропонує заборонити колекторам залякувати боржників, дезінформувати їх, погрожувати і надавати їм неправдиві дані щодо їхньої заборгованості.