Шведська опозиція закликає надати Україні винищувачі Gripen

Соціал-демократична партія Швеції закликає відправити в Україну реактивні літаки Saab JAS 39 Gripen.

Винищувачі можуть сильно вплинути на прагнення України повернути захоплені росією території.

Про це повідомляє The Local.

Лідер шведських соціал-демократів Магдалена Андерссон заявила, що Україні необхідно зміцнити свій повітряний потенціал, якщо вона хоче відвоювати територію, захоплену москвою.

"Для успіху наступу України потрібно зміцнити протиповітряну оборону. Ми не можемо дозволити росії перемогти. Винищувач Jas Gripen мав би велике значення для України", - сказала Андерссон.

Днямий уряд Швеції заявив, що не передаватиме Україні винищувачі Gripen.