Шведський Saab 340 здійснив тестовий політ в Україні

Літак ДРЛВ може виявляти повітряні та морські цілі на відстані до 400 км.

В понеділок, 21 квітня, авіаційний комплекс радіолокаційного виявлення і наведення Saab 340 AEW&C прибув в Україну та зробив свій перший тестовий політ над Львівською областю.

Про це пишуть соцмережі.

Літак оснащений радаром Erieye AESA, літак може виявляти повітряні та морські цілі на відстані до 400 км.

Про передачу цих літаків ДРЛВ стало відомо, що в травні 2024 року.

Міноборони Швеції оголосило, що передача Україні шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління Saab 340 AEW&C з радарами ASC890 не відстає від графіка.

Крім того, восени минулого року стало відомо, що шведська компанія Saab планує налагодити виробництво в Україні.