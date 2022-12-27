Швеція додатково виділила Україні понад $19 мільйонів

Уряд Швеції виділив Україні понад 19 мільйонів доларів допомоги, які будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності українського війська.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Швеція додатково виділила на підтримку оборони України майже 19,2 мільйона доларів (200 мільйонів шведських крон). Кошти будуть спрямовані у Міжнародний фонд підтримки України під керівництвом Великої Британії й використані для зміцнення військового потенціалу України", — йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що обороноздатність України має значення для всієї Європи.

"Свобода і незалежність українського народу є передумовою безпечної та захищеної Європи", — наголосив він.

Посольство Швеції в Україні запевнило, що королівство підтримуватиме українців й надалі.

"Швеція пишається тим, що підтримує наших українських друзів. Це важливо і для України, і для Європи, і для світу в цілому. З Різдвом Христовим, дорогі друзі! Цього року, в посольстві Швеції ми бажаємо лише одного — щоб в Україні настав мир. Наша підтримка України залишається непохитною. Ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно", — зазначили в дипмісії.

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