Швеція додатково виділила Україні понад $19 мільйонів
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
"Швеція додатково виділила на підтримку оборони України майже 19,2 мільйона доларів (200 мільйонів шведських крон). Кошти будуть спрямовані у Міжнародний фонд підтримки України під керівництвом Великої Британії й використані для зміцнення військового потенціалу України", — йдеться у повідомленні.
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що обороноздатність України має значення для всієї Європи.
"Свобода і незалежність українського народу є передумовою безпечної та захищеної Європи", — наголосив він.
Посольство Швеції в Україні запевнило, що королівство підтримуватиме українців й надалі.
"Швеція пишається тим, що підтримує наших українських друзів. Це важливо і для України, і для Європи, і для світу в цілому. З Різдвом Христовим, дорогі друзі! Цього року, в посольстві Швеції ми бажаємо лише одного — щоб в Україні настав мир. Наша підтримка України залишається непохитною. Ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно", — зазначили в дипмісії.
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