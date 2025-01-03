Швеція допоможе Румунії з придбанням ППО Patriot замість переданої Києву

Україна отримала румунську систему ще восени 2024 року.

Уряд Швеції виділить 26 млн євро Бухаресту на підтримку заміщення протиповітряної системи Patriot, яку Румунія передала Україні того року.

Про це оголосила пресслужба уряду Швеції.

Шведський уряд вирішив виділити 300 млн крон, що складає приблизно 26 млн євро, щоб допомогти Румунії придбати для себе нову систему, яку було передано Україні.

Гроші будуть виділені з оголошених раніше пакетів підтримки для України, оскільки опосередковано це підтримка посилення української протиповітряної оборони.

Допомога надається в рамках німецького проєкту з посилення ППО України, який займається координацією зусиль партнерів для надання Україні додаткових засобів, а також підтримкою тих країн, які погодились передати наявні у них системи.

В жовтні 2024 року Україна отримала від Румунії систему Patriot.