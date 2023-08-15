Швеція має оголосити про черговий пакет допомоги Україні на $300 млн

Уряд Швеції планує надати Україні новий пакет військової підтримки вартістю майже $314 млн.

Він включатиме переважно боєприпаси та запасні частини до раніше поставлених систем озброєння.

Про це передає Reuters.

"Ми повинні підготуватися до того факту, що це може бути затяжна війна, і ми також маємо довгострокову перспективу, щоб ми могли підтримувати ті системи озброєння, які ми надсилаємо в Україну", - заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Новий пакет військової допомоги від Швеції стане 13-м.