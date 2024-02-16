Рішення щодо передачі шведських винищувачів Gripen залежить від того, чи стане країна союзником Альянсу.

Адже тоді на Швецію пошириться дія Статті 5 і спільного оборонного планування НАТО.

Таку заяву зробив міністр оборони Швеції Поль Джонсон в в інтерв'ю 24 Каналу.

"Тому ми сказали, що після цього зможемо розглянути це питання, але це також залежатиме від співпраці з іншими країнами. Як ви знаєте, компоненти системи Gripen виробляються й у багатьох інших країнах", - заявив шведський міністр.

Він додав, що Стокгольм бере участь в коаліції з виробництва винищувачів і думає про свій найкращий внесок для України.

"І це одна з речей, які ми розглядаємо. Але ми повинні бути союзниками НАТО, щоб мати можливість прийняти таке рішення, і це також залежить від інших країн", - сказав Джонсон.

За його словами, життєво важливо, щоб Україна отримала сильні військово-повітряні сили: потрібні винищувачі 4-го покоління.

"Тому ми також розглядаємо, що ми можемо зробити, наприклад, для фінансування, коли мова йде про коаліцію винищувачів, що ми можемо зробити для навчання і так далі", – додав Поль Джонсон.

Нагадаємо, що Швеція найближчим часом очікує схвалення Угорщиною заявки на вступ в НАТО.

Ще в травні 2016 року Парламент Швеції ратифікував угоду про співпрацю з НАТО.

Проте лише з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 - уряд подав заявку на членство в НАТО.