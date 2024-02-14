Швеція найближчим часом очікує схвалення Угорщиною заявки на вступ в НАТО – Reuters
Про це під час виступу у парламенті заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом, інформує Reuters.
"Ми вітаємо, що Туреччина завершила процес ратифікації, і очікуємо, що Угорщина зробить це найближчим часом", – заявив Більстрьом.
Угорщина єдина країна, яка досі не схвалила заявку Швеції на вступ до НАТО. Будапешт аргументує це тим, що Швеція висуває необґрунтовані звинувачення у підриві демократії в Угорщині.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан офіційно підтримав кандидатуру Швеції в січні, але вона ще має бути затверджена парламентом країни.
Парламентське голосування має бути формальністю, адже правляча партія Орбана "Фідес" має більшість.
Проте лідери "Фідес" зажадали, щоб прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон спочатку відвідав Будапешт перед парламентським голосуванням.
В січні стало відомо, що Спікер парламенту Угорщини не поспішатиме зі схваленням вступу Швеції до НАТО.