Швеція найближчим часом очікує схвалення Угорщиною заявки на вступ в НАТО – Reuters

В уряді Швеції очікують, що Угорщина найближчим часом схвалить заявку країни на вступ до НАТО.

Про це під час виступу у парламенті заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом, інформує Reuters.

"Ми вітаємо, що Туреччина завершила процес ратифікації, і очікуємо, що Угорщина зробить це найближчим часом", – заявив Більстрьом.

Угорщина єдина країна, яка досі не схвалила заявку Швеції на вступ до НАТО. Будапешт аргументує це тим, що Швеція висуває необґрунтовані звинувачення у підриві демократії в Угорщині.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан офіційно підтримав кандидатуру Швеції в січні, але вона ще має бути затверджена парламентом країни.

Парламентське голосування має бути формальністю, адже правляча партія Орбана "Фідес" має більшість.

Проте лідери "Фідес" зажадали, щоб прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон спочатку відвідав Будапешт перед парламентським голосуванням.

В січні стало відомо, що Спікер парламенту Угорщини не поспішатиме зі схваленням вступу Швеції до НАТО.