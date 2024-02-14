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Швеція найближчим часом очікує схвалення Угорщиною заявки на вступ в НАТО – Reuters

14 лютого 2024, 12:16
Швеція найближчим часом очікує схвалення Угорщиною заявки на вступ в НАТО – Reuters
Фото: з вільного доступу
В уряді Швеції очікують, що Угорщина найближчим часом схвалить заявку країни на вступ до НАТО.

Про це під час виступу у парламенті заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом, інформує Reuters

"Ми вітаємо, що Туреччина завершила процес ратифікації, і очікуємо, що Угорщина зробить це найближчим часом", – заявив Більстрьом. 

Угорщина єдина країна, яка досі не схвалила заявку Швеції на вступ до НАТО. Будапешт аргументує це тим, що Швеція висуває необґрунтовані звинувачення у підриві демократії в Угорщині. 

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан офіційно підтримав кандидатуру Швеції в січні, але вона ще має бути затверджена парламентом країни. 

Парламентське голосування має бути формальністю, адже правляча партія Орбана "Фідес" має більшість. 

Проте лідери "Фідес" зажадали, щоб прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон спочатку відвідав Будапешт перед парламентським голосуванням.

В січні стало відомо, що Спікер парламенту Угорщини не поспішатиме зі схваленням вступу Швеції до НАТО.

 

УгорщинаШвеціяНАТОвступ

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