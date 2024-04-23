Швеція підозрює флот рф у шпигунстві – ЗМІ

Військово-морські сили Швеції підтвердили, що так званий "тіньовий флот" росії в Балтійському морі може займатися шпигунством.

Про це повідомляє шведський суспільний мовник SVT.

"Тіньовий флот" рф щодня пересувається Балтійським морем з кількома сотнями тисяч тонн нафтопродуктів на борту.

Вперше військово-морський флот Швеції підтвердив, що він стежить за цими переміщеннями: є документація, яка свідчить про те, що деякі з кораблів можуть використовуватися для шпигунства і для сигнальної розвідки, тобто перехоплення комунікацій.

"Ми знаходимо антени і щогли, які зазвичай не належать, наприклад, рибальським суднам, тож зрозуміло, що ми відчуваємо, що в тому, що рухається в морі, іноді є й інші цілі, пов'язані з їхньою діяльністю", – заявила очільниця військово-морського флоту Єва Скуг Хаслум.

Контроль за пересуванням – це відповідальність берегової охорони, але військово-морський флот тепер підтверджує, що у російського так званого тіньового флоту є і військові аспекти.

"Те, що відбувається зараз через санкції проти Росії, може стати як безпековою, так і екологічною трагедією", – скахала Хаслум.

За її словами, кораблі можуть бути використані в гібридних операціях, наприклад, іноземне судно може зайти в шведський порт під виглядом пошуку аварійного порту у зв'язку з аварією.

В минулому році шведська влада вела конкретну підготовку до цього у зв'язку з тим, що принаймні один тіньовий танкер мав технічні проблеми біля Готланду, а напередодні на зустрічі ЄС з питань оборони і закордонних справ у Люксембурзі обговорювалися конкретні заходи для припинення цієї діяльності.

"Існує дуже широкий консенсус щодо того, що "тіньовий флот" є проблемою", – сказав міністр закордонних справ Тобіас Білльстрьом.

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