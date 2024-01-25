Спікер парламенту Угорщини не поспішатиме зі схваленням вступу Швеції до НАТО

Спікер парламенту Угорщини Ласло Ковер не бачить жодної терміновості у схваленні заявки Швеції на членство у НАТО після її ратифікації Туреччиною.

Про це повідомляє інформагентство Reuters.

Швеція вперше подала заявку на вступ до НАТО в 2022 році у відповідь на повномасштабне вторгнення військ росії в Україну.

Заявка Швеції потребує офіційного схвалення всіх 31 держав-членів Альянсу, включаючно з Угорщиною. Проте її схвалення Туреччиною вважалося найбільшою перешкодою.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує дружні стосунки з російським лідером путіним, незважаючи на війну росії проти України, вчора заявив, що закликатиме законодавців схвалити вступ Швеції за першої ж можливої нагоди.

Опозиційна угорська Соціалістична партія цього тижня заявила, що скликає позачергову сесію для схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО, яка заблокована у законодавчому органі Угорщини з середини 2022 року, незважаючи на неодноразові обіцянки Орбана підтримати її.

"Я не сумніваюся, що одна з опозиційних партій, яка постійно йшла проти інтересів Угорщини, захоче скликати засідання, але це, швидше за все, не вдасться", - заявив Ласло Ковер, один із засновників правлячої партії Орбана "Фідес".

"Я не відчуваю особливої гостроти питання. Більше того, я не вважаю, що тут є надзвичайна ситуація", - додав він.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг у середу закликав Орбана ратифікувати вступ Швеції до НАТО.

Вчора Орбан Столтенбергу заявив, що Угорщина голосуватиме за вступ Швеції в НАТО за першої ж можливості.

Крім того, парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО.