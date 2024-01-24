Угорщина голосуватиме за вступ Швеції в НАТО за першої ж можливості – Орбан Столтенбергу

Будапешт лишається останньою перепоною для вступу Швеції у НАТО.

Про це угорський прем’єр Віктор Орбан запевнив генсека Єнса Столтенберга під час телефонної розмови.

Він скаав, що підтримує членство країни в Альянсі і закликає парламент завершити ратифікацію за першої ж можливості, йдеться в соцмережі X (Twitter).

Орбан в розмові зі генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом підтвердив підтримку угорським урядом членства Швеції в НАТО.

"Я також підкреслив, що ми продовжимо закликати Національні збори Угорщини проголосувати за вступ Швеції і завершити ратифікацію за першої ж можливості", - йдеться в дописі.

Столтенберг назвав розмову з Орбаном "доброю" і привітав "чітку підтримку прем'єр-міністра і його уряду щодо членства Швеції в НАТО".

"Я з нетерпінням очікую на ратифікацію, щойно парламент знову збереться", – сказав генсек Альянсу.

Нагадаємо, що парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО.