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ПОЛІТИКА

Швеція може передати Україні танки Stridsvagn 122

25 січня 2023, 11:52
Швеція може передати Україні танки Stridsvagn 122
джерело focus.ua
Швеція не виключає передачу Україні Stridsvagn 122 в майбутньому. Ці танки є місцевою версією німецьких Leopard 2.

Про це повідомляє міністр оборони Швеції Пол Йонсон в коментарі місцевому виданню Svenska Dagbladet.

"Передача Україні Stridsvagn 122, шведської версії німецького Leopard 2, може бути актуальною в майбутньому. Тобто, наразі не ведеться підготовка до постачання цих танків зі Швеції, але не виключено, що це може статися пізніше", – заявив Йонсон.

Зазначимо, що Швеція має на озброєнні близько 120 таких танків.

Stridsvagn 122 представляє ліцензійний варіант німецького Leopard 2, в конструкцію якого внесені різні зміни. Як основне озброєння на танк встановлюється 120-мм гладкоствольна зброя Rheinmetall L44. Вона може вести вогонь бронебійними підкаліберними снарядами та універсальним кумулятивним.

Також в Stridsvagn 122 посилена ходова частина, передня частина танка оснащена додатковими модулями бронювання, а дах захищений від атак зверху. На танку встановлена французька система пуску димових гранат GALAX, що дозволяє відстріл фугасних та спеціальних боєприпасів.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні бойові танки Leopard 2

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