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Швеція може змінити стратегію боротьби з коронавірусом

Штрафи не запроваджуватимуться
У Швеції готові запровадити локальні карантинні обмеження в міру зростання кількості випадків коронавірусної хвороби.
Швеція може змінити стратегію боротьби з коронавірусом Фото: з вільних джерел

Такий крок являє собою новий підхід до боротьби з пандемією в країні, яка навесні вирішила піти своїм шляхом, відмовившись від жорсткого карантину. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Зміни стратегії відбуваються на тлі другої хвилі пандемії коронавірусу, що охопила європейські країни цієї осені.

Від початку вересня число нових випадків коронавірусу у Швеції поступово збільшується.

Нові правила, що, як очікується, набудуть чинності з понеділка, 19 жовтня, дозволять регіональним органам охорони здоров'я просити громадян уникати громадських місць. "Це більше схоже не на карантин, а на локальні обмеження", - розповів очільник відділу інфекційних захворювань в Упсалі Юхан Нойд.

Також громадян можуть попросити не користуватися громадським транспортом, не відвідувати літніх людей та осіб з інших груп ризику. Правила будуть запропоновані як рекомендації, а не вимоги.

Штрафи не запроваджуватимуться.

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18 10 2020 16:16
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