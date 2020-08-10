У Світовому Банку сказали, як пандемія COVID-19 вплине на добробут людей

У 2020 році понад 1,4% світового населення виявиться в стані крайньої бідності

Через всесвітню пандемію коронавірусу у 2020 році вперше за 20 років зросла кількість вкрай бідних людей, цього року число таких осіб збільшилося на 88 - 115 мільйонів.

До кінця наступного року кількість вкрай бідних зросте на 150 мільйонів, передає "Укрінформ" із посиланням на Світовий банк.

Якби не пандемія коронавірусу, рівень "крайньої бідності" у світі цьогоріч був би на рівні 7,9%.

"Для того, щоб скоротити бідність, державам потрібно підготуватися до економічних змін після пандемії COVID- 19, забезпечивши рух капіталу, трудових ресурсів та інновацій у нові напрями бізнесу", - заявив президент групи СБ Девід Малпасс.

У 2020 році понад 1,4% світового населення виявиться в стані крайньої бідності. Близько 82% людей, які опиняться в такому стані, будуть з країн із середнім доходом.

Окрім того, у Світовому Банку прогнозують, що у разі, якщо держави не прийматимуть швидких заходів, бідність не подолають до 2030 року. За оцінками, у 2030 році глобальний рівень бідності складе близько 7%.

Нагадаємо, що у ВООЗ заявили про наростання втоми від коронавірусу у Європі