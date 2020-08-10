Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Світовому Банку сказали, як пандемія COVID-19 вплине на добробут людей

У 2020 році понад 1,4% світового населення виявиться в стані крайньої бідності
Через всесвітню пандемію коронавірусу у 2020 році вперше за 20 років зросла кількість вкрай бідних людей, цього року число таких осіб збільшилося на 88 - 115 мільйонів.
У Світовому Банку сказали, як пандемія COVID-19 вплине на добробут людей Фото: education-newzealand.org

До кінця наступного року кількість вкрай бідних зросте на 150 мільйонів, передає "Укрінформ" із посиланням на Світовий банк.

Якби не пандемія коронавірусу, рівень "крайньої бідності" у світі цьогоріч був би на рівні 7,9%.

"Для того, щоб скоротити бідність, державам потрібно підготуватися до економічних змін після пандемії COVID- 19, забезпечивши рух капіталу, трудових ресурсів та інновацій у нові напрями бізнесу", - заявив президент групи СБ Девід Малпасс.

У 2020 році понад 1,4% світового населення виявиться в стані крайньої бідності. Близько 82% людей, які опиняться в такому стані, будуть з країн із середнім доходом.

Окрім того, у Світовому Банку прогнозують, що у разі, якщо держави не прийматимуть швидких заходів, бідність не подолають до 2030 року. За оцінками, у 2030 році глобальний рівень бідності складе близько 7%.

Нагадаємо, що у ВООЗ заявили про наростання втоми від коронавірусу у Європі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 10 2020 11:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.