Уряд Швеції оголосив про виділення Україні 14-го пакету військової допомоги і розповів про підготовку рішення щодо можливої передачі винищувачів Gripen.

Про це повідомляє Aftonbladet.

"Вартість пакету допомоги становить 2,2 млрд шведських крон або €143 млн.

Основну частину пакету складають боєприпаси, але також до нього увійшли запасні частини для бронетехніки. Швеція також надасть засоби зв'язку та піхотне спорядження", - пише видання.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що пакет складається з матеріалів, про які просили українці.

"Це слід розглядати як вираження відданості Швеції довгостроковій підтримці України", - сказав шведський міністр.

Він додав, що Збройним силам Швеції і Шведському управлінню оборонного озброєння доручено вивчити можливість передачі або експорту в Україну винищувачів Gripen.

"Уряд ухвалив рішення доручити. Оцінити умови, на яких Швеція може зробити свій внесок у сефрі бойових літаків. Ми можемо зробити це шляхом розширення нашої участі в коаліції F-16 або шляхом передачі в дар або експорту системи Gripen", - підсумував Йонсон.

Очікують, що оцінка буде готова до 6 листопада.

"Ми також заявили, що обов'язковою умовою для надання винищувачів є те, що Швеція є союзником НАТО, і ми вели діалог з українцями, і вони висловили розуміння цього", – вважає Йонсон.

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