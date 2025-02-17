Швеція назвала умови відправки миротворців в Україну

Звісно, спочатку треба досягти справедливого і сталого миру.

уряд Швеції не виключає ймовірності відправлення миротворчих військ до України, які можуть допомогти у підтримці миру.

Про це йдеться в заяві міністерки закордонних справ Швеції Маріі Мальмер Стенергард.

Стенергард заявила, що шведські миротворці можуть відправитися до України, якщо у цьому виникне потреба.

Проте перш за все Європа має думати про те, як досягти "справедливого та сталого миру, який поважає міжнародне право".

"Коли такий мир буде встановлено, його потрібно буде підтримувати, і для цього наш уряд не виключає жодних варіантів", - сказала глава МЗС Швеції.

В кінці січня Україна отримала найбільший пакет допомоги від Швеції.