Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна отримала найбільший пакет допомоги від Швеції

30 січня 2025, 17:21
Україна отримала найбільший пакет допомоги від Швеції
Фото: РБК
До нього увійшло 16 бойових катерів, 1500 протитанкових ракет, 146 вантажівок та 200 протитанкових гранатометів.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про новий пакет допомоги Києву на суму $1,25 млрд

Про це міністр заявив під час пресконференції, інформує видання DN.se.

"Це найбільший пакет допомоги з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року", - заявив він. 

Йонсон додав, що москва наразі має ініціативу у війні і тому він вважає, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України.

"Серед іншого, ми фінансуємо українські інвестиції в безпілотники і ракети дальнього радіуса дії", – додав шведський глава оборони. 

За його словами, шведські збройні сили нададуть Україні обладнання. У пакет, зокрема, увійдуть 16 бойових катерів, 1500 протитанкових ракет, 146 вантажівок та 200 протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, що в грудні Україна та Швеція обговорили деталі нового пакета допомоги.

 

Швеціявійна в Україніпідтримка України

Останні матеріали

Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Політика
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Переклад iPress – 30 січня 2025, 12:34
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Політика
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2025, 08:47
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Політика
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 29 січня 2025, 16:41
Політика
"Сталися погані речі". Трамп досі не розуміє війну в Україні – Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 29 січня 2025, 12:44
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Cуспільство
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 29 січня 2025, 08:08
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Політика
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Переклад iPress – 28 січня 2025, 16:09
Світом править некомпетентність. Україні та Заходу пощастило, що путінська система більш некомпетентна – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Світом править некомпетентність. Україні та Заходу пощастило, що путінська система більш некомпетентна – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 січня 2025, 12:30
Китай крокує до технологічної переваги. Що таке китайська система DeepSeek і чому вона лякає? – Bloomberg
Технології
Китай крокує до технологічної переваги. Що таке китайська система DeepSeek і чому вона лякає? – Bloomberg
Переклад iPress – 28 січня 2025, 01:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється