Україна отримала найбільший пакет допомоги від Швеції

До нього увійшло 16 бойових катерів, 1500 протитанкових ракет, 146 вантажівок та 200 протитанкових гранатометів.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про новий пакет допомоги Києву на суму $1,25 млрд

Про це міністр заявив під час пресконференції, інформує видання DN.se.

"Це найбільший пакет допомоги з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року", - заявив він.

Йонсон додав, що москва наразі має ініціативу у війні і тому він вважає, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України.

"Серед іншого, ми фінансуємо українські інвестиції в безпілотники і ракети дальнього радіуса дії", – додав шведський глава оборони.

За його словами, шведські збройні сили нададуть Україні обладнання. У пакет, зокрема, увійдуть 16 бойових катерів, 1500 протитанкових ракет, 146 вантажівок та 200 протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, що в грудні Україна та Швеція обговорили деталі нового пакета допомоги.