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ПОЛІТИКА

Швеція не буде вести переговори з Угорщиною щодо НАТО – прем'єр

26 січня 2024, 15:43
Швеція не буде вести переговори з Угорщиною щодо НАТО – прем'єр
Фото: belvpo.com
Наразі ратифікацію заявки Стокгольма затримує лише Будапешт.

Швеція не буде вести переговори з Угорщиною щодо заявки на вступ до НАТО, яку Будапешт ще не ратифікував.

Про це сказав у п'ятницю, 26 січня, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністри Швеції та Угорщини зустрінуться наступного тижня на саміті лідерів ЄС у Брюсселі, але Крістерссон заявив, що Швеція не даватиме жодних нових обіцянок щодо приєднання до Альянсу.

"Жодних вимог, пов'язаних із членством в НАТО - це не обговорюється", - наголосив Крістерссон.

Проте, за його словами, двом країнам є що обговорити, зокрема, співпрацю всередині Альянсу, майбутнє головування Угорщини в Раді ЄС та підтримку України.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан запросив Крістерссона до Будапешта на переговори щодо вступу в НАТО, а також повторив, що його країна підтримує членство Стокгольма в Альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що парламент Угорщини ратифікує вступ Швеції наприкінці цього місяця, коли відновить роботу. Крістерссон сказав, що не знає, коли Швеція стане 32-м членом НАТО, але очікує, що це станеться "дуже скоро".

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році після повномасштабного вторгнення росії в Україну, але її ратифікацію затримували Туреччина та Угорщина. 

Саме схвалення з боку Анкари вважалося найбільшою перешкодою. Однак парламент Туреччини зрештою схвалив заявку Стокгольма, а президент країни Реджеп Тайїп Ердоган вже підписав відповідний документ. Таким чином, Угорщина залишається єдиним членом НАТО, який не ратифікував вступ Швеції. 

Раніше Будапешт пояснював затримку ратифікації тим, що він називає неправомірними звинуваченнями з боку політиків Стокгольма у підриві демократичних прав. 

УгорщинаШвеціяНАТО

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