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Швеція не виключає надання Україні літаків Gripen

17 січня 2024, 17:19
Швеція не виключає надання Україні літаків Gripen
Міністерство закордонних справ Швеції не виключає надання Україні літаків Gripen.

Проте ухвалення цього рішення пов'язане зі вступом Королівства в НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, передає Укрінформ.

"Прем'єр-міністр Швеції, коли його про це спитали, чітко сказав, що "ми нічого не виключаємо”, - сказав глава МЗС.

Разом з тим,  Більстрем додав, що подібні рішення залежать від того, коли Швеція приєднається до НАТО.

"Ми маємо створити відповідну комісію, тому що нам треба думати і про безпеку Швеції. Але, знову ж таки, ми нічого не виключаємо", - підсумував глава шведської дипломатії.

В кінці минулого року ми повідомляли, що Україна і Швеція домовляються про літаки Gripen.

А восени ми писали, що Швеція наближається до відправки винищувачів Gripen в Україну.

 

ШвеціяУкраїнаGripen

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