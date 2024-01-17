Швеція не виключає надання Україні літаків Gripen
Проте ухвалення цього рішення пов'язане зі вступом Королівства в НАТО.
Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, передає Укрінформ.
"Прем'єр-міністр Швеції, коли його про це спитали, чітко сказав, що "ми нічого не виключаємо”, - сказав глава МЗС.
Разом з тим, Більстрем додав, що подібні рішення залежать від того, коли Швеція приєднається до НАТО.
"Ми маємо створити відповідну комісію, тому що нам треба думати і про безпеку Швеції. Але, знову ж таки, ми нічого не виключаємо", - підсумував глава шведської дипломатії.
В кінці минулого року ми повідомляли, що Україна і Швеція домовляються про літаки Gripen.
А восени ми писали, що Швеція наближається до відправки винищувачів Gripen в Україну.