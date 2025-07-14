Швеція не виключає торгову війну між ЄС і США

Від рішення Білого дому щодо запровадження тарифів не виграє ніхто.

Міністр міжнародного розвитку Швеції Бенджамін Дуса оголосив, що рішення президента США щодо введення 30% митних тарифів є невдалим, неприйнятним і несподіваним та може вилитись у торгову війну.

Заяву міністра передає телебачення SVT.

Міністр сказав, що від рішення Дональда Трампа щодо запровадження тарифів не виграє ніхто.

"США зараз загострили ситуацію на кількох фронтах, і ми не можемо виключати, що вони втягнуть нас у торгову війну", – додав він.

Дуса також вважає, в Євросоюзі пробували досягти компромісу із США, який би "влаштував усіх", але Білий дім все одно обрав цей шлях, і я вважаю це прикрим.

Ми також писали, що Європа готується до жорсткої відповіді на мита Трампа.