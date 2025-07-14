Європа готується до жорсткої відповіді на мита Трампа

Переговори між Брюсселем і Вашингтоном затягуються через невирішені питання щодо тарифів на автомобілі та сільгосппродукцію.

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе запровадження 30% мит на товари з Європейського Союзу. У відповідь ЄС активізує дипломатичні та торговельні переговори з партнерами, зокрема Канадою, Японією та іншими країнами, які також можуть постраждати від таких заходів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Переговори між Брюсселем і Вашингтоном затягуються через невирішені питання щодо тарифів на автомобілі та сільгосппродукцію. Єврокомісія оголосила про продовження заморожених контрзаходів проти США до 1 серпня, щоб дати шанс на врегулювання конфлікту, одночасно готуючи можливий новий пакет заходів на суму до 21 млрд євро. У резерві також є план заходів на 72 млрд євро та експортні обмеження.

Глава відділу конкуренції ЄС Тереса Рібера заявила про намір розширити торговельні угоди з Індією та країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, домовленості з Індією очікують завершити до кінця року.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав до прискорення підготовки надійного пакета контрзаходів, включаючи механізм примусу (ACI), якщо угода з США не буде досягнута до 1 серпня. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав можливе введення 30% мит «ударом у серце» німецького експорту та наголосив на важливості збереження єдності ЄС.

Аналітики Goldman Sachs попереджають, що введення таких тарифів може знизити ВВП єврозони на 1,2% до кінця 2026 року, хоча це може бути частиною переговорної тактики. Наразі США пропонують знизити тарифи до 10% з винятками для авіації та медицини, а ЄС наполягає на зменшенні мит на сільгосппродукцію та алкоголь.

Переговори тривають, але поки діючі тарифні обмеження залишаються чинними і не знімаються.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових торговельних мит для Європейського Союзу та Мексики. Із 1 серпня імпорт з цих країн обкладатиметься тарифами у розмірі 30%.