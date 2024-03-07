Швеція офіційно приєдналася до НАТО

Протокол вступу оприлюднили на сайті Державного департаменту США.

7 березня Швеція офіційно стала 32-им членом НАТО.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

Там оприлюднили відповідний протокол про приєднання. У документі зазначено, що "7 березня 2024 року були виконані умови набуття чинності, викладені у статті II Протоколу до Північноатлантичного договору про приєднання Королівства Швеція".

Шведський прапор піднімуть над штаб-квартирою блоку 11 березня.

Нагадаємо, що 5 березня новообраний президент Угорщини підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції до НАТО. Будапешт був останнім, хто блокував Стокгольму членство в НАТО.