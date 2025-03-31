Швеція оголосила найбільший пакет допомоги Україні – $1,6 млрд
Новий пакет став найбільшим від початку повномасштабної війни росії в Україні.
Про це повідомив телеканал Sveriges Television.
"росія володіє ініціативою у війні, і ми повинні підтримати Україну, щоб зламати цю тенденцію", - заявив голова Міністерства оборони Швеції Пол Йонсон.
Допомога піде на озброєння: боєприпаси і засоби протиповітряної оборони, а ще частина коштів піде кільком фондам і коаліціям, які купуватимуть обладнання для України.
Також 50 млн доларів направлять на обладнання для Збройних сил України - кулемети, дрібнокаліберні боєприпаси, навчальну зброю та медичні транспортні засоби.
Лише три дні тому ми писали, що Швеція надає понад €7 млн для розвитку технологій безпілотників та розмінування в Україні.