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Швеція передасть натівські бойові машини піхоти CV-90

31 травня 2023, 12:13
Швеція передасть натівські бойові машини піхоти CV-90
Збройні сили України отримають бойові машини піхоти CV-90 від Швеції.

Ці машини стоять на озброєнні деяких держав-членів НАТО. 

Про це Міноборони написало Telegram-каналі.

"Одні з найсучасніших БМП стануть на захист України. Сили оборони України отримають БМП CV-90. Це буде чергова потужна допомога від шведських партнерів", – йдеться в дописі.

Українські екіпажі вже завершують навчання на бойових машинах CV-90. 

"Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. У нас вже є глибше розуміння ваших операційних потреб. Ми обговорили деякі поставки Швеції для України, які містять CV-90. Ми працюємо над постачанням систем Archer, танків. Факт надходження цих засобів означає, що ви можете використовувати це комбіноване озброєння", – заявив міністр оборони Королівства Швеції Пол Йонсон.

Раніше Столтенберг заявив, що рішення щодо заявки Швеції на вступ до НАТО можливе до липневого саміту.

ЗСУCV-90

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