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ПОЛІТИКА

Швеція передасть Україні 10 танків Leopard 2 – Spiegel

24 лютого 2023, 14:52
Швеція передасть Україні 10 танків Leopard 2 – Spiegel
джерело warfor
Танки можуть бути використані в першу чергу як доповнення до комплекту танків, які Німеччина зараз збирає для України

Уряд Швеції вирішив приєднатися до танкової коаліції та планує передати Україні 10 модернізованих танків Leopard 2 для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє Spiegel.

За інформацією видання, уряд у Стокгольмі хоче надати Україні загалом десять танків Leopard типу 2A6 і 2A5 для планового оснащення двох українських танкових батальйонів.

Повідомляється, що танки можуть бути використані в першу чергу як доповнення до комплекту танків, які Німеччина зараз збирає для України. Так, Берлін пообіцяв поставити 14 моделей 2A6 зі складів Бундесверу для батальйону, який має бути оснащений 31 танком Leopard 2.

Раніше повідомляли, що Швеція може відправити Україні частину зі 120 своїх танків Leopard. Країна також готується надати ще один пакет допомоги Києву.

Зазначимо, що прем'єр-міністра Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна виступає за створення міжнародної коаліції держав, яка б ухвалювала рішення з приводу постачання винищувачів для України.

війнаШвеціядопомогатанки

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