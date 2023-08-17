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Швеція передасть Україні новий пакет військової допомоги

17 серпня 2023, 17:55
Швеція передасть Україні новий пакет військової допомоги
Фото: РБК
З кінця лютого Швеція надала Україні понад 380 мільйонів євро на відбудову країни після наслідків війни з рф, на ядерну безпеку та розмінування.

Влада Швеції затвердила передачу ЗСУ зброї на 270 млн євро.

Про це повідомляє сайт шведського парламенту.

Так, до пакету увійдуть боєприпаси, запчастини, вантажівки та засоби для розмінування. Крім того, парламент уповноважить уряд продати Сполученим Штатам ракети AMRAAM "повітря-повітря" (вони також використовуються в установках ППО NASAMS), після цього їх відправлять Україні.

Раніше повідомлялося, що Швеція готова передати Україні додатковий пакет військової допомоги на загальну суму 1 мільярд шведських крон ($93 мільйона). Рішення стало результатом зустрічі Дмитра Кулеби зі шведським прем’єром Магдаленою Андерссон. Український міністр попросив передати ЗСУ гаубиці та снаряди.

 

Швеціявійна в Українівійськова підтримкаросія окупанти

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