Швеція передасть Україні обладнання для відновлення енергосистеми

Уряд Швеції дозволив держкомпанії Svenska kraftnät передати Україні обладнання, необхідне для відновлення енергосистеми після російських обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції.

"Компанія Svenska Kraftnät визначила матеріали, які вона могла б передати Україні і які стали б у нагоді для енергопостачання цієї країни. Тепер уряд вирішив, що обладнання можна пожертвувати. Svenska Kraftnät не матиме права передавати державну власність без рішення уряду з цього питання", – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що Svenska Kraftnät направила запит до уряду, виявивши, що деяке обладнання є таким, яке може бути передано та може стати в нагоді в Україні.

Svenska Kraftnät зараз веде переговори зі Шведським агентством з надзвичайних ситуацій (MSB) щодо транспортування пожертвуваних матеріалів в Україну.

Раніше повідомлялось, що уряд Швеції готується надати Україні найсучасніші артилерію та бронетехніку. Йдеться про передачу 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer.