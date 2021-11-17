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Швеція підтримує ідею військової навчальної місії ЄС в Україні

Ми вважаємо дуже важливим відзначити амбіції ЄС зробити свій внесок у безпеку та суверенітет України
Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст допустив відправлення шведського військового контингенту в Україну в рамках навчальної місії під керівництвом ЄС.
Швеція підтримує ідею військової навчальної місії ЄС в Україні Фото: sverigesradio.se
Про це він заявив програмі шведського радіо Ekot, повідомляє "Європейська правда".
 
За його словами, міністр підтримує пропозицію в рамках ЄС, яка надійшла від країн Балтії, щодо навчальної місії в Україні.
 
"Ми вважаємо дуже важливим відзначити амбіції ЄС зробити свій внесок у безпеку та суверенітет України", - заявив він.
 
Гультквіст сказав, що у цьому контексті Швеція хоче з’ясувати, яким чином може зробити свій вклад.
 
"Зараз усі погляди прикуті до Польщі і до того, що відбувається на кордоні, а це може означати, що Україна буде трохи в тіні. Україна завжди актуальна, наша солідарність завжди має бути дуже чіткою", - зауважив міністр.
 
У жовтні в Європейському Союзі підтвердили, що розглядають питання започаткування нової військово-навчальної місії в Україні.
 
ЄС наразі створив дві цивільні місії в Україні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського Союзу, у якій працюють 300 осіб у Києві та чотирьох інших містах України з завданням реформувати сектор цивільної безпеки.
 
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17 11 2021 13:12
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