НОВИНИДо Вінниці для проведення спільних навчань із українськими спецпризначенцями прибули військові льотчики Повітряних сил армії США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Військові льотчики із США прибули в Україну для спільних навчань
Сьогодні в аеропорту "Гавришівка" українські військові авіатори приймають американських колег. Разом з нашими спецпризначенцями відпрацьовуватимуть навчальні польоти, операції десантування та з екстреної медичної допомоги. Американським партнерам є що показати і є чому у них повчитись
Фото: Сергій Борзов – голова Вінницької ОДА
Про це у Фейсбуці повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає Укрінформ.
"Сьогодні в аеропорту "Гавришівка" українські військові авіатори приймають американських колег. Разом з нашими спецпризначенцями відпрацьовуватимуть навчальні польоти, операції десантування та з екстреної медичної допомоги. Американським партнерам є що показати і є чому у них повчитись", - повідомив Борзов.
За його словами, американські військові авіатори прибули до Вінниці, де розташоване Командування Повітряних сил ЗСУ, з місця дислокації авіабригад США у Великобританії на базі "Мідлфорс". Два військово-траспортних літаки "МС-130" авіаційних загонів 352-го військового крила Сил спеціальних операцій Повітряних Сил Армії США перебуватимуть в Україні майже місяць.
Перебування американських військових на території нашої країни проходить у межах розширеної програми співпраці НАТО та реалізації "Концепції розвитку Повітряних Сил на період до 2025 року".
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09 08 2021 17:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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