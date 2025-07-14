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ПОЛІТИКА

Швеція підвищить вік призову офіцерів до 70 років у межах переозброєння армії

14 липня 2025, 14:10
Швеція підвищить вік призову офіцерів до 70 років у межах переозброєння армії
Фото: sverigesradio.se
Це дозволить значно розширити резерв досвідчених військових, які можуть бути залучені до служби в умовах кризи чи війни.

Швеція готується до масштабного переозброєння і збільшення чисельності Збройних сил: уряд країни запропонував підвищити граничний вік призову колишніх офіцерів із 47 до 70 років. Це є частиною великої оборонної реформи, що передбачає інвестування додаткових 300 мільярдів крон (приблизно $31 мільярд) у національну безпеку.

Про це повідомляє шведське телебачення SVT із посиланням на висновки урядової комісії, яка аналізувала шляхи укомплектування Збройних сил.

Згідно з чинним законодавством, громадян Швеції, які проходили строкову службу або військову підготовку, можуть призвати повторно лише до 47 років. Ба більше — якщо після проходження служби минуло понад 10 років, таких осіб переводять до запасу, й у разі потреби їх більше не викликають. У результаті тисячі колишніх військових опинилися поза бойовою структурою.

Комісія запропонувала скасувати цю норму: навіть ті, хто понад десять років не брав участі у військових навчаннях, знову потраплятимуть до кадрового резерву. Таким чином, за потреби їх можна буде мобілізувати.

Найрадикальнішою зміною стане збільшення граничного призовного віку для офіцерів до 70 років. Це дозволить значно розширити резерв досвідчених військових, які можуть бути залучені до служби в умовах кризи чи війни.

Рішення про оборонну реформу стало частиною масштабного плану переозброєння, який Швеція анонсувала в червні. Згідно з ним, країна планує взяти в борг 300 мільярдів крон, аби збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП до 2032 року — це один із найвищих показників серед країн НАТО.

Нагадаємо, з 2025 року Міністерство оборони Польщі розпочне масштабну кампанію військової кваліфікації, під час якої 235 тисяч громадян отримають повістки для проходження військово-лікарської комісії. Вперше серед адресатів — не лише чоловіки призовного віку, а й жінки та особи старші за 50 років.

війнаШвеціяарміяпризов

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