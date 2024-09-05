Швеція планує істотно знизити податки – Bloomberg

Зменшення поборів на мільярд доларів може допомогти домогосподарствам.

Уряд Швеції знизить податки на прибуток в 2025 році, щоб підтримати домогосподарства, купівельна спроможність яких знизилася через зростання цін і вартості запозичень.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

Такий захід у бюджеті наступного року коштуватиме близько 13,5 мільярда крон, що дорівню $1,31 млрд, а ще 4,4 мільярда будуть виділені на те, щоб звільнити від оподаткування деякі заощадження в акціях і пайових інвестиційних фондах.

Це відбувається на тлі того, що правоцентристський уряд пообіцяв посилити підтримку домогосподарств після оголошення перемоги над інфляцією, яка раніше змушувала кабінет міністрів стримувати витрати, щоб уникнути подальшого зростання цін.

"Звичайні працівники бачать, як їхні зарплати, а також заощадження втрачають цінність. Зараз ми робимо все можливе, щоб знову закрутити колеса", - заявила міністр фінансів Елізабет Свантессон на прес-конференції в Стокгольмі.

Крім того, уряд заявив, що планує подати бюджет, який містить додаткові заходи, включаючи підтримку домогосподарств та витрати на інфраструктуру, на загальну суму близько 60 мільярдів крон. Повна бюджетна пропозиція буде представлена 19 вересня.