Швеція поставила на паузу план передачі Україні винищувачів Gripen – Reuters

Стокгольм призупинив плани щодо відправлення винищувачів Gripen Києву, щоб дати можливість ввести в дію винищувачі F-16.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише агенція Reuters.

"Інші країни коаліції настійно просили нас почекати з системою Gripen", - заявив він.

Він додав, що має на увазі країни, які планують передати Україні літаки F-16 американського виробництва.

Міністр розказав, що це пов'язано з тим, що зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16.

Минулого року Україна почала переговори зі Швецією щодо можливість отримання винищувачів Gripen.

З часом Стокгольм заявив, що оцінить потенціал відправки літаків, вироблених шведським оборонним підрядником Saab.

Взимку ми писали, що Saab перечікує політичну драму навколо відправки винищувачів Gripen в Україну.