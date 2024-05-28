Швеція поставила на паузу план передачі Україні винищувачів Gripen – Reuters
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише агенція Reuters.
"Інші країни коаліції настійно просили нас почекати з системою Gripen", - заявив він.
Він додав, що має на увазі країни, які планують передати Україні літаки F-16 американського виробництва.
Міністр розказав, що це пов'язано з тим, що зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16.
Минулого року Україна почала переговори зі Швецією щодо можливість отримання винищувачів Gripen.
З часом Стокгольм заявив, що оцінить потенціал відправки літаків, вироблених шведським оборонним підрядником Saab.
Взимку ми писали, що Saab перечікує політичну драму навколо відправки винищувачів Gripen в Україну.