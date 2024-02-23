Saab перечікує політичну драму навколо відправки винищувачів Gripen в Україну

Україна може отримати шведські винищувачі JAS 39 Gripen швидше, ніж очікувалось.

Про це заявив директор з маркетингу компанії Saab Мікаель Франзен для військового видання Defense News.

"Ми очікуємо, що якби таке рішення було погоджено шведським урядом, то відправка літака в Україну була б достатньо швидким процесом. Зараз ми рухаємося у правильному напрямку", - заявив Франзен.

В Швеції вже кілька місяців говорять про можливість відправки JAS 39 Gripen в Україну.

Проте, судячи з усього, це не відбудеться, поки Швеція не стане повноправним членом НАТО і не буде відчувати себе в безпеці.

На початку року парламент Туреччини проголосував за ратифікацію вступу Швеції до НАТО.

На сьогодні заявку про вступ не підтримала лише одна країна – Угорщина. Питання про прийняття Швеції до Альянсу Будапешт розгляне 26 лютого.

Літаки Gripen позиціонуються як легкий багатоцільовий винищувач 4-го покоління.

Перший політ JAS 39 здійснив у 1988 році, а експлуатувати його почали у 1996-му. На 2023 рік побудували близько 300 таких машин.

Нагадаємо, що Швеція може передати Україні винищувачі Gripen, коли стане членом НАТО.