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Saab перечікує політичну драму навколо відправки винищувачів Gripen в Україну

23 лютого 2024, 18:24
Saab перечікує політичну драму навколо відправки винищувачів Gripen в Україну
Джерело: defence
Україна може отримати шведські винищувачі JAS 39 Gripen швидше, ніж очікувалось.

Про це заявив директор з маркетингу компанії Saab Мікаель Франзен для військового видання Defense News

"Ми очікуємо, що якби таке рішення було погоджено шведським урядом, то відправка літака в Україну була б достатньо швидким процесом. Зараз ми рухаємося у правильному напрямку", - заявив Франзен. 

В Швеції вже кілька місяців говорять про можливість відправки JAS 39 Gripen в Україну. 

Проте, судячи з усього, це не відбудеться, поки Швеція не стане повноправним членом НАТО і не буде відчувати себе в безпеці. 

На початку року парламент Туреччини проголосував за ратифікацію вступу Швеції до НАТО. 

На сьогодні заявку про вступ не підтримала лише одна країна – Угорщина. Питання про прийняття Швеції до Альянсу Будапешт розгляне 26 лютого.

Літаки Gripen позиціонуються як легкий багатоцільовий винищувач 4-го покоління. 

Перший політ JAS 39 здійснив у 1988 році, а експлуатувати його почали у 1996-му. На 2023 рік побудували близько 300 таких машин. 

Нагадаємо, що Швеція може передати Україні винищувачі Gripen, коли стане членом НАТО.

 

GripenSaab

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