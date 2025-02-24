Швеція посилює українську ППО на $113 млн

Також Швеція разом з іншими країнами передасть ракети ППО.

Влада Швеції планує передати Україні системи протиповітряної оборони на 1,2 мільярда шведських крон.

Про це йдеться пишуть шведські урядовці в газеті Svenska Dagbladet.

Уряд Швеції представив нову підтримку для України з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення росії.

"У річницю ми також можемо оголосити про закупівлю систем протиповітряної оборони на загальну суму 1,2 мільярда шведських крон для передачі Україні", – сказав прем’єр Ульф Крістерссон, міністерка енергетики Ебба Буш і міністр освіти Йохан Персон.

Системи будуть передані Україні вже незабаром.

Мова йде про Robot 70 і Tridon Mk2.

Tridon Mk2 може протистояти російським масовим атакам за допомогою простих безпілотників і роботів.

Також Швеція разом з іншими країнами передасть ракети протиповітряної оборони, які можуть носити окремі солдати.

Нагадаємємо, що у річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну до Києва прибули лідери країн Балтії, Іспанії і Канади.