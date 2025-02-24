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Швеція посилює українську ППО на $113 млн

24 лютого 2025, 18:56
Швеція посилює українську ППО на $113 млн
Фото: РБК
Також Швеція разом з іншими країнами передасть ракети ППО.

Влада Швеції планує передати Україні системи протиповітряної оборони на 1,2 мільярда шведських крон. 

Про це йдеться пишуть шведські урядовці в газеті Svenska Dagbladet. 

Уряд Швеції представив нову підтримку для України з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення росії. 

"У річницю ми також можемо оголосити про закупівлю систем протиповітряної оборони на загальну суму 1,2 мільярда шведських крон для передачі Україні", – сказав прем’єр Ульф Крістерссон, міністерка енергетики Ебба Буш і міністр освіти Йохан Персон. 

Системи будуть передані Україні вже незабаром. 

Мова йде про Robot 70 і Tridon Mk2. 

Tridon Mk2 може протистояти російським масовим атакам за допомогою простих безпілотників і роботів. 

Також Швеція разом з іншими країнами передасть ракети протиповітряної оборони, які можуть носити окремі солдати. 

Нагадаємємо, що у річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну до Києва прибули лідери країн Балтії, Іспанії і Канади.

 

Швеціявійна в Україніпідтримка України

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