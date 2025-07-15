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Швеція продовжить швидкі й суттєві постачання зброї Україні

15 липня 2025, 11:41
Швеція продовжить швидкі й суттєві постачання зброї Україні
Фото: belvpo.com
Стокгольм є одним із найбільших донорів України.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Швеція продовжить "свій внесок у швидкі та суттєві постачання Україні".

Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

"Як один із найбільших донорів України та разом із нашими союзниками по НАТО, Швеція продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві постачання Україні", – йдеться у дописі. 

Також шведський прем'єр привітав рішення президента США Дональда Трампа "про можливості постачання більш сучасної зброї Україні та значного посилення економічного тиску на рф". 

Крістерссон додав, що союзникам потрібно об’єднатися якнайшвидше, аби зупинити війну росії проти України.

"Час має вирішальне значення. Чим швидше ми всі об'єднаємося, щоб змусити росію припинити її жорстоку війну проти України, тим більше життів буде врятовано", – підсумував очільник шведського уряду.

Днями ми також писали, що Швеція підвищить вік призову офіцерів до 70 років у межах переозброєння армії.

 

Швеціяпідтримка України

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