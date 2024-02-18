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Швеція сподівається, що Угорщина ратифікує заявку в НАТО в кінці місяця

18 лютого 2024, 16:06
Швеція сподівається, що Угорщина ратифікує заявку в НАТО в кінці місяця
Фото: belvpo.com
Стокгольм має надію, що Будапешт ратифікує угоду про членство Швеції в Альянсі на найближчій сесії угорського парламенту, яка має розпочатися 26 лютого.

Про це в межах Мюнхенської безпекової конференції в неділю заявила колишній прем’єрка Швеції Магдалена Андерссон, передає Укрінформ.

Швеція і Угорщина є членами ЄС, тісно співпрацюють між собою в межах Спільноти.

"Тож ми сподіваємося й очікуємо, що вони ратифікують угоду щойно парламент Угорщини збереться 26 лютого",- заявила Андерссон.

Вона додала, що для країни важливо бути частиною НАТО, мати гарантії безпеки, які мають члени Альянсу, Стокгольм також хоче зробити свій внесок у безпеку євроатлантичного простору.

Андерссон вважає, що членство Швеції в НАТО забезпечить підвищення безпеки в північній частині Європи, адже країна має тісну оборонну співпрацю з Фінляндією у морі, в повітрі та суходолі.

"Я вірю, що ми разом посилимо безпеку НАТО",- констатувала вона.

За словами колишньої прем’єрки, регіон матиме в найближчому майбутньому агресивного сусіда, але і сильний Альянс в північній частині Європи.

Ми також писали, що Швеція може передати Україні винищувачі Gripen, коли стане членом НАТО.

Ще в травні 2016 року Парламент Швеції ратифікував угоду про співпрацю з НАТО.

Проте лише з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 - уряд подав заявку на членство в НАТО.

 

УгорщинаШвеціяНАТОратифікація

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