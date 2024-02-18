Швеція сподівається, що Угорщина ратифікує заявку в НАТО в кінці місяця
Про це в межах Мюнхенської безпекової конференції в неділю заявила колишній прем’єрка Швеції Магдалена Андерссон, передає Укрінформ.
Швеція і Угорщина є членами ЄС, тісно співпрацюють між собою в межах Спільноти.
"Тож ми сподіваємося й очікуємо, що вони ратифікують угоду щойно парламент Угорщини збереться 26 лютого",- заявила Андерссон.
Вона додала, що для країни важливо бути частиною НАТО, мати гарантії безпеки, які мають члени Альянсу, Стокгольм також хоче зробити свій внесок у безпеку євроатлантичного простору.
Андерссон вважає, що членство Швеції в НАТО забезпечить підвищення безпеки в північній частині Європи, адже країна має тісну оборонну співпрацю з Фінляндією у морі, в повітрі та суходолі.
"Я вірю, що ми разом посилимо безпеку НАТО",- констатувала вона.
За словами колишньої прем’єрки, регіон матиме в найближчому майбутньому агресивного сусіда, але і сильний Альянс в північній частині Європи.
Ми також писали, що Швеція може передати Україні винищувачі Gripen, коли стане членом НАТО.
Ще в травні 2016 року Парламент Швеції ратифікував угоду про співпрацю з НАТО.
Проте лише з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 - уряд подав заявку на членство в НАТО.