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Швеція стала найбільшим експортером електроенергії в Європі в першому півріччі

Найбільшим нетто-імпортером протягом перших шести місяців 2022 року залишалася Італія
Швеція стала найбільшим експортером електроенергії в Європі в першому півріччі

Швеція обійшла Францію як найбільший нетто-експортер електроенергії в Європі в першій половині цього року.

Про це свідчать дані енергетичної аналітичної платформи EnAppSys.

Швеція експортувала 16 ТВт-год протягом перших шести місяців 2022 року.  При цьому більша частина шведської електроенергії надходить до Фінляндії (7 ТВт-год) і Данії (4 ТВт-год).

Зазвичай Франція експортує більше електроенергії, ніж імпортує, але структурні проблеми з її ядерним сектором призвели до того, що їй довелося отримувати значні обсяги електроенергії з інших країн у першій половині 2022 року, тому експорт із Франції скоротився вдвічі порівняно з попереднім півріччям.

Другим найбільшим нетто-експортером за цей період була Німеччина з 15,4 ТВт-год, що вдвічі перевищує рівень попереднього півріччя 2021 року. Болгарія опинилася на третьому місці з 6,6 ТВт-год.

Найбільшим нетто-імпортером протягом перших шести місяців 2022 року залишалася Італія, яка отримала 22 ТВт-год з-за меж країни, з яких 9,6 ТВт-год надійшло зі Швейцарії та 6,7 ТВт-год із Франції.

 
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11 08 2022 11:26
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