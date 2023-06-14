Швеція відправляє в Україну 250 міношукачів після підриву Каховської ГЕС

Обладнання, яке Україна отримає від Швеції, призначене для цивільного розмінування та має допомогти убезпечити райони, що постраждали від затоплення після підриву дамби.

Шведське агентство з надзвичайних ситуацій у середу запропонувало Україні передати 250 міношукачів для допомоги у ліквідації наслідків підриву Каховської гідроелектростанції, й Україна прийняла цю пропозицію.

Про це повідомила пресслужба шведського уряду.

Обладнання, яке Україна отримає від Швеції, призначене для цивільного розмінування та має допомогти убезпечити райони, що постраждали від затоплення після підриву дамби, в результаті чого вода змила й перенесла в невідоме місце наземні міни та нерозірвані боєприпаси.

Вартість міношукачів становить 15 мільйонів шведських крон (1,3 мільйона євро), очікується, що їх доставлять в Україну найближчим часом.

"Швеція та ЄС рішуче засуджують руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області. Це свідчить про новий рівень руйнування критично важливої цивільної інфраструктури України", – заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

"Швеція продовжуватиме нашу рішучу підтримку України так довго, як це буде потрібно, і ми продовжуватимемо чинити тиск на росію", – додав він.

Також, за словами шведського міністра, країна відправить до України місію у складі 250 саперів для прискорення робіт із розмінування.

Нагадаємо, Естонія передасть Україні обладнання для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.