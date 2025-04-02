Швеція вперше патрулюватиме авіапростір НАТО за межами власних кордонів

Це також важливий фактор стримування будь-яких загроз з боку росії.

Вступивши в НАТО шведські винищувачі вперше патрулюватимуть повітряний простір альянсу з території Польщі.

Про це в соцмережі X (Twitter) повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Швеція вперше застосовує свої бойові літаки за кордоном у межах вдосконаленої місії повітряного патрулювання НАТО. Тепер Швеція робить свій внесок за межами власних кордонів на суші, на морі та у повітрі", – йдеться в пості.

Міністр додав, що місія є демонстрацією згуртованості і солідарності союзників та є важливим фактором стримування будь-яких загроз з боку росії.

Також в цей понеділок Швеція оголосила найбільший пакет допомоги Україні на $1,6 млрд.