НОВИНИУряд Швеції вирішив видати Туреччині особу, яку розшукують за шахрайство, що стало першим випадком після того, як Анкара зажадала видачі низки людей в обмін на згоду прийняти країну до НАТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Швеція вперше погодилася екстрадувати людину до Туреччини після угоди з НАТО
Особа, про яку йдеться, є громадянином Туреччини й була засуджена за шахрайство у 2013 і 2016 роках, - сказав міністр юстиції Морган Йоганссон
Фото: belvpo.com
Про це повідомляє Reuters.
"Це звичайне рутинне питання. Особа, про яку йдеться, є громадянином Туреччини й була засуджена за шахрайство у 2013 і 2016 роках, - сказав міністр юстиції Морган Йоганссон. - Верховний суд розглянув це питання у звичайному порядку й дійшов висновку, що перешкод для екстрадиції немає".
Зазначається, що чоловік був засуджений у Туреччині до 14 років позбавлення волі за кількома статтями про шахрайство з банківськими картами.
Сам він стверджує, що його засудили несправедливо, оскільки він прийняв християнство, відмовився від військової служби й має курдське коріння.
Туреччина зняла своє вето на заявку Фінляндії і Швеції на вступ до НАТО в червні після кількох тижнів напружених переговорів, під час яких Анкара звинуватила дві скандинавські країни в приховуванні бойовиків Робітничої партії Курдистану.
У рамках угоди Туреччина передала Швеції список осіб, яких та має видати, проте в Анкарі заявляють про розчарування з приводу браку прогресу в цьому питанні.
Нагадаємо, Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня - після трьох місяців війни Росії проти України. Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету.
Прийняття обох країн до Альянсу на червневому саміті у Мадриді до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка врешті зняла його - але ще не остаточно і продовжує висувати вимоги до Гельсінкі й Стокгольма.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що нібито отримав обіцянку про видачу людей, яких Анкара вважає "терористами", та почав натякати, що Туреччина може знову заблокувати вступ Фінляндії і Швеції до НАТО на етапі ратифікації у парламенті, якщо її вимоги не виконають.
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