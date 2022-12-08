Швеція вперше погодилася екстрадувати людину до Туреччини після угоди з НАТО

Особа, про яку йдеться, є громадянином Туреччини й була засуджена за шахрайство у 2013 і 2016 роках, - сказав міністр юстиції Морган Йоганссон

Уряд Швеції вирішив видати Туреччині особу, яку розшукують за шахрайство, що стало першим випадком після того, як Анкара зажадала видачі низки людей в обмін на згоду прийняти країну до НАТО.

"Це звичайне рутинне питання. Особа, про яку йдеться, є громадянином Туреччини й була засуджена за шахрайство у 2013 і 2016 роках, - сказав міністр юстиції Морган Йоганссон. - Верховний суд розглянув це питання у звичайному порядку й дійшов висновку, що перешкод для екстрадиції немає".

Зазначається, що чоловік був засуджений у Туреччині до 14 років позбавлення волі за кількома статтями про шахрайство з банківськими картами.

Сам він стверджує, що його засудили несправедливо, оскільки він прийняв християнство, відмовився від військової служби й має курдське коріння.

Туреччина зняла своє вето на заявку Фінляндії і Швеції на вступ до НАТО в червні після кількох тижнів напружених переговорів, під час яких Анкара звинуватила дві скандинавські країни в приховуванні бойовиків Робітничої партії Курдистану.

У рамках угоди Туреччина передала Швеції список осіб, яких та має видати, проте в Анкарі заявляють про розчарування з приводу браку прогресу в цьому питанні.