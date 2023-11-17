Швеція виділить Україні €6,5 млн на відбудову
Кошти також підуть на облаштування в них укриттів.
Про це уряд Швеції написав на сайті.
Кошти підуть на облаштування укриттів у школах і дитсадках, щоб вони були готові до зимового періоду, а також на налагодження водопостачання і туалету.
"ЮНЕСКО робить наголос на інклюзивності шкільного простору і прагне, щоб укриття були доступні для дітей з інвалідністю, а школярі і дошкільнята могли отримати психологічну підтримку", - йдеться на сайті.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну були пошкоджені більше 3000 закладів освіти, з них 360 – повністю знищені.
"Украй важливо, щоб діти й учні могли продовжувати навчання без тривалих перерв, а школи й дитсадки були максимально безпечними. Ця підтримка кризовому фонду ЮНЕСКО для їхньої роботи в Україні саме цьому і сприяє", - заявила міністер освіти Швеції Лотта Едгольм.
Окрім Швеції з відбудовою закладів освіти в Україні допомагає і Португалія.
Ще на початку року міністр економіки Португалії Марселу Ребелу де Соуза підтвердив повну солідарність з Україною та готовність держави розширювати співпрацю.