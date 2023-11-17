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Швеція виділить Україні €6,5 млн на відбудову

17 листопада 2023, 09:03
Швеція виділить Україні €6,5 млн на відбудову
Фото: РБК
Влада Швеції оголосила про виділення 75 млн шведських крон (€6,52 млн) фонду ЮНЕСКО з відновлення і відбудови зруйнованих і пошкоджених шкіл і дитсадків в Україні.

Кошти також підуть на облаштування в них укриттів.

Про це уряд Швеції написав на сайті.

Кошти підуть на облаштування укриттів у школах і дитсадках, щоб вони були готові до зимового періоду, а також на налагодження водопостачання і туалету.

"ЮНЕСКО робить наголос на інклюзивності шкільного простору і прагне, щоб укриття були доступні для дітей з інвалідністю, а школярі і дошкільнята могли отримати психологічну підтримку", - йдеться на сайті. 

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну були пошкоджені більше 3000 закладів освіти, з них 360 – повністю знищені.

"Украй важливо, щоб діти й учні могли продовжувати навчання без тривалих перерв, а школи й дитсадки були максимально безпечними. Ця підтримка кризовому фонду ЮНЕСКО для їхньої роботи в Україні саме цьому і сприяє", - заявила міністер освіти Швеції Лотта Едгольм.

Окрім Швеції з відбудовою закладів освіти в Україні допомагає і Португалія.

Ще на початку року міністр економіки Португалії Марселу Ребелу де Соуза підтвердив повну солідарність з Україною та готовність держави розширювати співпрацю.

 

Швеціядопомогавідбудова

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