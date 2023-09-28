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Швеція виділила Україні €25,2 млн на відновлення енергосистеми

28 вересня 2023, 17:08
Швеція виділила Україні €25,2 млн на відновлення енергосистеми
Уряд Швеції перерахував €25,2 млн до Фонду енергетичної підтримки України і надав більше 1000 тонн обладнання для відновлення енергосистеми.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"В серпні Швеція перерахувала €25,2 млн до Фонду енергетичної підтримки України, створеному при Секретаріаті Енергетичного співтовариства. Також Україна отримала понад тисячу тонн енергетичного обладнання від шведських партнерів, серед якого генератори, трансформатори та інше необхідне устаткування", - пише міністерство.

Заступники міністра енергетики Ярослав Демченков і Світлана Гринчук провели зустріч із представниками Посольства Швеції в Україні, де обговорили напрямки співпраці для посилення стійкості української енергосистеми.

Демченков розказав про поточний стан енергетичної системи, а також про відновлення і ремонти, які проводяться після  російських масованих атак на українську енергетичну інфраструктуру. Також Гринчук ознайомила шведів з поточними потребами енергосектору.

Днями Україна та США підписали меморандум про зміцнення енергосистеми – на $522 млн.

 

ШвеціяенергетикадопомогаУкраїна

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