Швеція виділила Україні €25,2 млн на відновлення енергосистеми

Уряд Швеції перерахував €25,2 млн до Фонду енергетичної підтримки України і надав більше 1000 тонн обладнання для відновлення енергосистеми.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"В серпні Швеція перерахувала €25,2 млн до Фонду енергетичної підтримки України, створеному при Секретаріаті Енергетичного співтовариства. Також Україна отримала понад тисячу тонн енергетичного обладнання від шведських партнерів, серед якого генератори, трансформатори та інше необхідне устаткування", - пише міністерство.

Заступники міністра енергетики Ярослав Демченков і Світлана Гринчук провели зустріч із представниками Посольства Швеції в Україні, де обговорили напрямки співпраці для посилення стійкості української енергосистеми.

Демченков розказав про поточний стан енергетичної системи, а також про відновлення і ремонти, які проводяться після російських масованих атак на українську енергетичну інфраструктуру. Також Гринчук ознайомила шведів з поточними потребами енергосектору.

Днями Україна та США підписали меморандум про зміцнення енергосистеми – на $522 млн.