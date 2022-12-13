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Швеція виділить додаткові 55 млн євро на відновлення України

13 грудня 2022, 08:34
Швеція виділить додаткові 55 млн євро на відновлення України
Фото: РБК
Уряд Швеції надасть додаткові 600 мільйонів крон (55,08 мільйона євро) на допомогу з відновленням пошкодженої внаслідок російських атак інфраструктури в Україні.

Про це в інтерв'ю SVT заявив міністр співробітництва у сфері розвитку Юган Форсселл.

"Люди в Україні зараз переживають дуже важкі часи, і тому Швеція виділяє понад півмільярда крон на довгострокову реконструкцію країни", – сказав він.

Подробиці нового пакета допомоги будуть представлені на конференції донорів України в Парижі, яка відбудеться у вівторок. За словами шведського міністра, йдеться про допомогу у відбудові зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства.

"Це потрібно як для того, щоб полегшити задоволення потреб, так і для того, щоб посилити стійкість України, щоб вона могла продовжувати протистояти вторгненню", – зазначив Форсселл.

Міністр уряду Швеції також наголосив, що підтримка України збережеться у довгостроковій перспективі.

"Ми чітко дали зрозуміти: ми будемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Це не перший пакет допомоги і не останній. На зустрічах міністрів закордонних справ, які я відвідую, я бачу, що існує великий міжнародний інтерес, і нам також потрібно буде робити більше в майбутньому", – додав він.

Пакет у розмірі 600 мільйонів шведських крон є останнім у низці зусиль з надання допомоги Україні.

Раніше повідомлялось, що Франція передала для ЗСУ шість гаубиць TRF1.

допомогаШвеція

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