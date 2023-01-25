Швеція закликала ЄС надати Україні все необхідне для перемоги

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом, пише "Укрінформ".

"Ми дуже заохочуємо інші країни ЄС та світу надавати Україні усю можливу допомогу у цей час, коли ситуація балансує. Зараз треба посилити зусилля й допомагати Україні політично, фінансово, гуманітарно та, звісно, військово. Швеція повністю перебуває на боці України й ми переконані, що ЄС мусить чинити так само",- підкреслив він.

Біллстрьом вважає, що переговори з рф можливі лише після її поразки на полі бою.

Міністр також зазначив, що Швеція нещодавно оголосила про плани передати Україні сучасні артилерійські установки Archer, чим "засвідчила власні високі амбіції щодо підтримки України".

Раніше повідомлялось, що Швеція передасть Україні обладнання для відновлення енергосистеми.