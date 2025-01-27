Швеція затримала судно, яке могло пошкодити підводний кабель у Балтійському морі
27 січня 2025, 09:35
Фото: DW
Проводиться досудове розслідування.
Служба державної безпеки Швеції проводить розслідування пошкодження кабелю, який пролягає між Швецією та Латвією в Балтійському морі. Затримано судно, що підозрюється у скоєнні диверсії.
Про це повідомляє Служба державної безпеки Швеції (СЕПО).
Поліція безпеки проводить попереднє розслідування для з’ясування обставин ймовірного пошкодження кабелю зв’язку, який пролягає між Швецією та Латвією в Балтійському морі. Правоохоронці кваліфікуюють злочин, як грубу диверсію. У рамках попереднього розслідування вжито низку заходів, у тому числі затримано судно, що підозрюється у скоєнні диверсії.
Поліція безпеки проводить попереднє розслідування, тому що це може бути серйозний злочин, який принаймні частково може бути спрямований проти шведських інтересів. Проводиться досудове розслідування.
"Поліція безпеки тісно співпрацює з кількома іншими органами для розслідування обставин подій у Балтійському морі. Включаючи берегову охорону, збройні сили та поліцію", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 26 січня в Балтійському морі виявили пошкоджений підводний волоконно-оптичний кабель "Латвійського державного центру радіо й телемовлення" (LVRTC). У компанії пояснили, що система моніторингу передачі даних центру зафіксувала перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс-Готланд. LVRTC продовжує надавати послуги з використанням інших маршрутів передачі даних. Поки що можлива затримка швидкості передачі даних, але здебільшого це не впливає на кінцевих користувачів у Латвії.