Швеція затримала судно, яке могло пошкодити підводний кабель у Балтійському морі

Проводиться досудове розслідування.

Служба державної безпеки Швеції проводить розслідування пошкодження кабелю, який пролягає між Швецією та Латвією в Балтійському морі. Затримано судно, що підозрюється у скоєнні диверсії.

Про це повідомляє Служба державної безпеки Швеції (СЕПО).

Поліція безпеки проводить попереднє розслідування для з’ясування обставин ймовірного пошкодження кабелю зв’язку, який пролягає між Швецією та Латвією в Балтійському морі. Правоохоронці кваліфікуюють злочин, як грубу диверсію. У рамках попереднього розслідування вжито низку заходів, у тому числі затримано судно, що підозрюється у скоєнні диверсії.

Поліція безпеки проводить попереднє розслідування, тому що це може бути серйозний злочин, який принаймні частково може бути спрямований проти шведських інтересів. Проводиться досудове розслідування.