Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Балтійському морі пошкоджено ще один підводний волоконно-оптичний кабель

26 січня 2025, 20:59
У Балтійському морі пошкоджено ще один підводний волоконно-оптичний кабель
Фото: DW
Цього разу постраждала Латвійська телерадіокомпанія.

Вранці 26 січня в Балтійському морі стався обрив підводного волоконно-оптичного кабелю, який належить Латвійському радіо (LVRTC).

Про це повідомило суспільне мовлення Латвії.

Рано вранці  у неділю, 26 січня система моніторингу передачі даних центру зафіксувала збої в послугах передачі даних на ділянці Вентспілс – Готланд. На разі LVRTC продовжує надавати послуги з використанням інших маршрутів передачі даних. За оцінками фахівців можлива затримка швидкості передачі даних, але кінцеві споживачі цього не відчують.

Водночас в компанії припускають, що кабель має значні пошкодження, які пов’язані із зовнішнім впливом. Компанія  повідомила про інцидент відповідальні служби, а ті відкрили кримінальне провадження за фактом пошкодження кабелю.

Керівниця відділу корпоративного зв’язку LVRTC Вінета Спругайн зазначила, що глибина полягання кабелю перевищує 50 метрів, тому тип пошкодження буде встановлено лише після початку ремонтних робіт,

Пошкодження оптичного кабелю Вентспілс-Готланд були  виявлені у виключній економічній зоні Швеції. Морський оперативний центр уже провів аналіз руху суден у районі прориву кабелю та виявив, що у зоні пошкодження могли знаходитись кілька кораблів. Для обстеження одного з них вирушив патрульний катер ВМС, однак ще два перемістились у міжнародні води.

У Балтійському регіоні з осені сталось вже кілька інцидентів із пошкодженням підводних кабелів. Швеція вирішила посилити безпеку в Балтійському морі, відправивши три військові кораблі та чотири судна берегової охорони для запобігання диверсіям на підводній інфраструктурі. Це рішення стало відповіддю на серію інцидентів, що призвели до пошкодження електричних кабелів і газопроводів на дні моря. 

Латвіябалтійське морекабелі

Останні матеріали

Трамп продовжує просувати російський погляд на війну. Давоська
Політика
Трамп продовжує просувати російський погляд на війну. Давоська "еліта" не визначилася щодо поточної спроможності України – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2025, 22:57
Як по маслу. росія не звертає увагу на невдоволення населення через інфляцію, годуючи військову машину – CEPA
Політика
Як по маслу. росія не звертає увагу на невдоволення населення через інфляцію, годуючи військову машину – CEPA
Переклад iPress – 24 січня 2025, 15:28
Медовий місяць тривав недовго. Як кремлівські пропагандисти перетравлюють погрози Трампа щодо санкцій – Джулія Девіс
Політика
Медовий місяць тривав недовго. Як кремлівські пропагандисти перетравлюють погрози Трампа щодо санкцій – Джулія Девіс
Переклад iPress – 24 січня 2025, 11:16
Всередині білорусі. Як працює секретна програма з підриву ЄС – Politico
Політика
Всередині білорусі. Як працює секретна програма з підриву ЄС – Politico
Переклад iPress – 24 січня 2025, 08:02
Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер
Політика
Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 січня 2025, 16:55
Політика
"Бури, бейбі, бури". Як Дональд Трамп може покласти край правлінню путіна – TIME
Переклад iPress – 23 січня 2025, 12:08
Трамп, росія, Європа, Китай: нічого невідомо. Навіть зараз – Едвард Лукас
Політика
Трамп, росія, Європа, Китай: нічого невідомо. Навіть зараз – Едвард Лукас
Переклад iPress – 23 січня 2025, 08:17
Курський фронт у світі StarCraft. Зерги трохи послабили натиск, а террани продовжують тримати оборону – Ендрю Таннер
Політика
Курський фронт у світі StarCraft. Зерги трохи послабили натиск, а террани продовжують тримати оборону – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 січня 2025, 15:00
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється