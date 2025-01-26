У Балтійському морі пошкоджено ще один підводний волоконно-оптичний кабель

Цього разу постраждала Латвійська телерадіокомпанія.

Вранці 26 січня в Балтійському морі стався обрив підводного волоконно-оптичного кабелю, який належить Латвійському радіо (LVRTC).

Про це повідомило суспільне мовлення Латвії.

Рано вранці у неділю, 26 січня система моніторингу передачі даних центру зафіксувала збої в послугах передачі даних на ділянці Вентспілс – Готланд. На разі LVRTC продовжує надавати послуги з використанням інших маршрутів передачі даних. За оцінками фахівців можлива затримка швидкості передачі даних, але кінцеві споживачі цього не відчують.

Водночас в компанії припускають, що кабель має значні пошкодження, які пов’язані із зовнішнім впливом. Компанія повідомила про інцидент відповідальні служби, а ті відкрили кримінальне провадження за фактом пошкодження кабелю.

Керівниця відділу корпоративного зв’язку LVRTC Вінета Спругайн зазначила, що глибина полягання кабелю перевищує 50 метрів, тому тип пошкодження буде встановлено лише після початку ремонтних робіт,

Пошкодження оптичного кабелю Вентспілс-Готланд були виявлені у виключній економічній зоні Швеції. Морський оперативний центр уже провів аналіз руху суден у районі прориву кабелю та виявив, що у зоні пошкодження могли знаходитись кілька кораблів. Для обстеження одного з них вирушив патрульний катер ВМС, однак ще два перемістились у міжнародні води.

У Балтійському регіоні з осені сталось вже кілька інцидентів із пошкодженням підводних кабелів. Швеція вирішила посилити безпеку в Балтійському морі, відправивши три військові кораблі та чотири судна берегової охорони для запобігання диверсіям на підводній інфраструктурі. Це рішення стало відповіддю на серію інцидентів, що призвели до пошкодження електричних кабелів і газопроводів на дні моря.