Латвія виділить €10 млн на американську зброю для України в межах ініціативи НАТО

Латвія спрямує 10 млн євро на закупівлю американського озброєння для України в межах ініціативи НАТО.

Ппро це заявила прем’єр-міністерка Латвія Евіка Сіліня.

За її словами, 17 лютого уряд ухвалив рішення виділити 10 мільйонів євро на підтримку України. Кошти буде спрямовано до механізму PURL, створеного під егідою НАТО, для закупівлі зброї американського виробництва.

Сіліня також нагадала, що Латвія системно підтримує Україну, щороку спрямовуючи на допомогу 0,25% свого валового внутрішнього продукту.

Нещодавно Швеція оголосила про третій пакет допомоги Україні на 100 мільйонів доларів у рамках ініціативи PURL (Список пріоритетних потреб України). Разом із Нідерландами, Норвегією та Великою Британією Швеція профінансує спільний пакет підтримки України на загальну суму 500 мільйонів доларів США.