Швеція оголосила про третій пакет допомоги Україні на $100 млн

Внесок надасть доступ до пріоритетних оборонних постачань зі США та зміцнить протиповітряну оборону.

Швеція оголосила про третій пакет допомоги Україні на 100 мільйонів доларів у рамках ініціативи PURL (Список пріоритетних потреб України). Разом із Нідерландами, Норвегією та Великою Британією Швеція профінансує спільний пакет підтримки України на загальну суму 500 мільйонів доларів США.

Про це оголосили в уряді Швеції.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що внесок демонструє солідарність країни та готовність зміцнювати обороноздатність України:

''Протиповітряна оборона та боєприпаси мають вирішальне значення, щоб Україна могла захищатися від постійних атак росії. Разом із союзниками ми надсилаємо чіткий сигнал про нашу спільну відданість миру та безпеці в Європі''.

Зауважується, що це вже третій внесок Швеції до PURL.

Загальна фінансова підтримка країни в рамках цієї ініціативи з урахуванням останнього пакету становить 435 мільйонів доларів США.

Також сьогодні, 13 лютого, стало відомо, що Україна та Швеція об'єднують зусилля у кібербезпеці.