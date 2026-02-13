Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна та Швеція об'єднують зусилля у кібербезпеці

13 лютого 2026, 16:09
Україна та Швеція об'єднують зусилля у кібербезпеці
Фото: РБК
Країни підписали меморандум про п'ятирічну співпрацю, що передбачає обмін досвідом, спільні навчання та зміцнення захисту від кібератак.

На полях Мюнхенської конференції з безпеки Україна та Швеція уклали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у галузі кібербезпеки. 

Про це оголосили в уряді Швеції.

Угода передбачає підвищення стійкості України у кіберпросторі та зміцнення спроможності Швеції протидіяти сучасним кібератакам. Сторони планують обмінюватися досвідом, проводити спільні навчання, надавати методологічну підтримку та забезпечувати безпечний обмін інформацією.

Меморандум укладено між Національним центром кібербезпеки при Раді національної безпеки та оборони України та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України терміном на 5 років. Він також створює умови для того, щоб Україна могла ділитися власним досвідом протидії російським кібератакам.

Напередодні стало відомо, що Швеція разом із Нідерландами, Великою Британією та Норвегією внесли $500 млн (≈420 млн євро) на закупівлю американської зброї для України у рамках ініціативи PURL. За словами очільниці місії України при НАТО Альони Гетьманчук, Швеція є одним із лідерів за внесками до цієї програми.

Крім того, незабаром Швеція оголосить новий пакет допомоги Україні

 

УкраїнаШвеціяспівпраця

