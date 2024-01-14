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Швеція збільшить поставки боєприпасів в Україну

14 січня 2024, 11:41
Швеція збільшить поставки боєприпасів в Україну
Влада Швеції уклала угоду з виробником боєприпасів, компанією Nordic Ammunition Company (Nammo) задля розширення виробничих потужностей артилерійських боєприпасів на своїй території, щоб постачати їх в Україну.

Про це управління матеріального забезпечення оборони (FMV) Швеції написало на сайті. 

"Цей крок є важливим у прискоренні інвестицій у виробничі потужності галузі", - заявив керівник напрямку озброєнь FMV, Йонас Лоцне. 

За його словами, мова йде про 155-мм артилерійські снаряди.

"Угода також дасть змогу скоротити строки поставок боєприпасів в Україну, що поліпшити можливість надання підтримки Україні і, в кінцевому підсумку, забезпечить більш надійні поставки артилерійських боєприпасів у довгостроковій перспективі", - додав Лоцне.

Ця ініціатива - третій етап комплексних зусиль щодо збільшення виробництва артилерійських боєприпасів і забезпечення подальшої підтримки України.

Компанія Nordic Ammunition Company це спільна норвезько-фінська компанія, яка спеціалізується на виробництві боєприпасів, реактивних двигунів та космічного обладнання. 

Днями ми також писали, що Швеція виділить близько $5 млн у фонд НАТО для допомоги Україні.

 

Швеціябоєприпаси

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