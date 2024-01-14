Швеція збільшить поставки боєприпасів в Україну
Про це управління матеріального забезпечення оборони (FMV) Швеції написало на сайті.
"Цей крок є важливим у прискоренні інвестицій у виробничі потужності галузі", - заявив керівник напрямку озброєнь FMV, Йонас Лоцне.
За його словами, мова йде про 155-мм артилерійські снаряди.
"Угода також дасть змогу скоротити строки поставок боєприпасів в Україну, що поліпшити можливість надання підтримки Україні і, в кінцевому підсумку, забезпечить більш надійні поставки артилерійських боєприпасів у довгостроковій перспективі", - додав Лоцне.
Ця ініціатива - третій етап комплексних зусиль щодо збільшення виробництва артилерійських боєприпасів і забезпечення подальшої підтримки України.
Компанія Nordic Ammunition Company це спільна норвезько-фінська компанія, яка спеціалізується на виробництві боєприпасів, реактивних двигунів та космічного обладнання.
Днями ми також писали, що Швеція виділить близько $5 млн у фонд НАТО для допомоги Україні.